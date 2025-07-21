Над подлете к Москве сбили 15 беспилотников. Военная операция, день 1244-й

8:36 Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак показал пожары в Киеве после ночных ударов.
«Киев после российской атаки Ответ есть и будет», — написал он в Telegram-канале.
8:29 ?Над регионами России ночью сбили 74 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
23 БПЛА уничтожили над Московским регионом (в том числе 15 дронов, летевших на Москву). Над Курской областью сбили 14 БПЛА, над Ростовской — 12, над Брянской и Калужской — по 10, над Тульской — четыре, над Липецкой — один.
8:20 Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова.
По информации ТАСС, ему предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины», и заочно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
8:17 Военнослужащие 102-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» рассказали подробности взятия населенного пункта Попов Яр в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
8:14 ⚡️Переговоры Украины и России могут состояться 23−24 июля в Стамбуле, пишет турецкое издание İndependent Türkçe со ссылкой на дипломатические источники.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
8:12 ~Великобритания намерена инициировать принятие «50-дневной кампании» по поставкам вооружений Украине~, пишет The Telegraph.
Предполагается, что Германия и Великобритания договорятся о закупке ракет ПВО за €170 млн от Берлина.
8:10 Киев и Ивано-Франковск ночью подверглись масштабной атаке, сообщило украинское издание «Страна.ua». Повреждена инфраструктура.
8:08 ?Дежурные средства ПВО уничтожили 15 БПЛА, летевших в направлении Москвы. Об этом в течение ночи информировал мэр столицы Сергей Собянин.
Атаки были отражены с 23:56 мск 20 июля по 06:31 мск 21 июля. На всех местах падения фрагментов беспилотников работают экстренные службы.
8:05 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1244-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.