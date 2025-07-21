В Турции рассказали, когда может пройти новый раунд переговоров между Россией и Украиной

Третий раунд российско-украинских переговоров может пройти ближе к концу рабочей недели — ориентировочно в среду-четверг, пишет турецкое издание Independent türkce со ссылкой на дипломатические источники.
Как и прежние два раунда, переговоры должны пройти в Стамбуле.
«Дипломатические источники сообщили, что российская и украинская делегации, как ожидается, встретятся в Стамбуле в конце этой недели. О времени и составе делегаций на встрече ничего не сообщается», — говорится в материале издания.
В субботу, 19 июля, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести новую встречу делегаций на следующей неделе. Источник в делегации от РФ подтвердил данную информацию РИА Новости.
Ранее в Турции заявили о последнем шансе для Зеленского.