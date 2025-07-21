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İndependent Türkçe: переговоры России и Украины могут состояться 23−24 июля

По информации газеты, местом встречи, предположительно, станет Стамбул.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры России и Украины могут состояться в среду или четверг, 23−24 июля, в Стамбуле, сообщает газета İndependent Türkçe (турецкоязычная версия британской The Independent).

«О месте, времени и составе делегаций на встрече ничего не сообщается», — пишет издание, ссылаясь на свои дипломатические источники.

В минувшую субботу, 19 июля, стало известно, что Киев предложил Москве провести новый, третий, раунд переговоров на следующей (то есть уже текущей) неделе. Инициативу озвучил глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров. Источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил информацию о полученном предложении.