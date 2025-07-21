İndependent Türkçe: переговоры России и Украины могут состояться 23−24 июля

В минувшую субботу, 19 июля, стало известно, что Киев предложил Москве провести новый, третий, раунд переговоров на следующей (то есть уже текущей) неделе. Инициативу озвучил глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров. Источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил информацию о полученном предложении.