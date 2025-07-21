В Турции объявили дату третьего раунда переговоров России и Украины

Ранее Владимир Зеленский предложил российской стороне устроить третий раунд переговоров на этой неделе. Саму площадку — Стамбул — решили и в этот раз не менять. Однако глава киевского режима решительно настроен говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. В Германии считают, что у него появилась некая договорённость с США.