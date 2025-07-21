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В Турции объявили дату третьего раунда переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта может пройти в Стамбуле 23—24 июля. Об этом сообщает турецкое издание İndependent Türkçe.

Источник: Life.ru

Официальных подтверждений этих сведений пока нет, но неназванные дипломатические источники дали понять журналистам, что третий раунд переговоров пройдёт 23—24 июля, — в среду и четверг. При этом стороны пока не выбрали место встречи.

Ранее Владимир Зеленский предложил российской стороне устроить третий раунд переговоров на этой неделе. Саму площадку — Стамбул — решили и в этот раз не менять. Однако глава киевского режима решительно настроен говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. В Германии считают, что у него появилась некая договорённость с США.