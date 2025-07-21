Папа осудил «варварство» после убийства солдатами 93 ожидавших раздачу еды людей

Папа Римский осудил «варварство» войны в Газе, когда, по сообщениям, 93 человека погибли в результате израильского обстрела в ожидании раздачи продовольствия. Израильские вооруженные силы открыли огонь по голодающим палестинцам недалеко от города Газа, что стало одним из самых кровавых инцидентов с участием просителей гуманитарной помощи.
Папа Римский Лев XIV осудил «варварство» войны в Газе и «неизбирательное применение силы», а агентство гражданской обороны Газы заявило, что по меньшей мере 93 палестинца были убиты в очередях за продовольствием, при этом Израиль издал новые приказы об эвакуации из районов, переполненных перемещенными лицами, пишет The Guardian.
Министерство здравоохранения Газы сообщило, что десятки людей погибли в результате израильского обстрела в ожидании грузовиков ООН с гуманитарной помощью, въезжающих на границу с Израилем через северный контрольно-пропускной пункт Зиким. Это был один из самых высоких зарегистрированных случаев гибели людей в результате израильского обстрела в последнее время, констатирует The Guardian.
По сообщениям, еще девять человек были застрелены возле пункта оказания помощи недалеко от Рафаха на юге страны, где всего за 24 часа до этого погибли десятки людей, а четверо были убиты возле другого пункта оказания помощи в Хан-Юнисе, сообщил представитель агентства гражданской обороны Махмуд Басал.
Израильские военные заявили, что солдаты открыли огонь по многотысячному скоплению палестинцев на севере Газы, которые, по их утверждению, представляли угрозу, и что военным известно о некоторых жертвах. Но представители армии заявили, что цифры, сообщенные официальными лицами в Газе, были намного выше, чем было установлено в ходе первоначального расследования. О.
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) сообщила, что колонна из 25 грузовиков, перевозивших продовольственную помощь, столкнулась вблизи города Газа с «огромными толпами голодающих гражданских лиц», которые затем попали под обстрел.
«ВПП ООН вновь заявляет, что любое насилие с участием гражданских лиц, обращающихся за гуманитарной помощью, абсолютно неприемлемо», — говорится в заявлении агентства.
Директор больницы аль-Шифа Мохаммед Абу Салмия сообщил агентству Associated Press, что с утра воскресенья в больницу поступило 48 тел убитых и 150 ранены.
До того, как появились сообщения о последних израильских обстрелах, папа Римский призвал к «немедленному прекращению варварства войны и мирному разрешению конфликта» в конце молитвы «Ангелус» в Кастель Гандольфо, своей летней резиденции недалеко от Рима, отмечает The Guardian.
Папа Римский также выразил свою скорбь по поводу израильского удара по единственной католической церкви в Газе на прошлой неделе, в результате которого погибли три человека и 10 получили ранения. Среди пострадавших оказался тот самый приходской священник, которому покойный Папа Франциск звонил ежедневно, пишет The Guardian.
Израиль выразил «глубокую скорбь» и начал расследование в связи с ударом по церкви, в которой укрывались около 600 перемещенных лиц, большинство из которых — дети и многие с особыми потребностями.
«Этот акт, к сожалению, усугубляет продолжающиеся военные нападения на гражданское население и места отправления культа в Газе, — заявил папа Римский в воскресенье. — Я призываю международное сообщество соблюдать гуманитарное право и уважать обязательство по защите гражданского населения, а также запрет на коллективное наказание, неизбирательное применение силы и принудительное перемещение населения».
Также в воскресенье Израиль отозвал вид на жительство у Джонатана Уитталла, главы израильского представительства Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), который неоднократно осуждал гуманитарные условия в Газе. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в своем посте в соцсети обвинил его в распространении лжи о войне в Газе без предоставления доказательств.
Кроме того, возникла новая тревога, поскольку израильские военные отдали приказы об эвакуации в районах центральной части Газы, переполненных перемещенными лицами, и в одном из немногих районов, где редко используются наземные войска и где расположены многие международные организации, пытающиеся распределять помощь, отмечает The Guardian.
По словам жителей центрального Дейр-эль-Балаха, израильские самолеты нанесли удары по трем домам в этом районе, и десятки семей начали покидать свои дома, унося с собой часть своих вещей, сообщает Reuters. «Они забросали нас листовками, и мы не знаем, куда идем, и у нас нет ни крова, ни чего-либо еще», — рассказал один местный мужчина агентству AFP.
Распоряжение о перемещении стало «еще одним сокрушительным ударом по и без того хрупким каналам жизнеобеспечения людей по всему сектору Газа», заявило УКГВ в воскресенье. В воскресенье агентство ООН по делам палестинцев, БАПОР, заявило, что израильские власти «морят голодом мирных жителей в Газе», включая 1 миллион детей. «На складах БАПОР хранится продовольствие, которого хватит для всего населения Газы более чем на три месяца», — говорилось в более раннем посте в социальных сетях, который включал фотографии склада в Арише (Египет).
«Откройте ворота, снимите осаду, позвольте БАПОР выполнять свою работу и помогать нуждающимся, среди которых 1 миллион детей», — говорится в заявлении агентства. На прошлой неделе БАПОР сообщило, что младенцы умирают от «тяжелого острого недоедания».
Израиль запретил всякое сотрудничество с БАПОР в Газе и на Западном берегу, обвинив агентство в том, что в него проник ХАМАС, хотя независимая проверка показала, что Тель-Авив не представил доказательств своих заявлений о том, что сотрудники БАПОР были членами террористических организаций.
Агентство было основным распределителем гуманитарной помощи в Газе и поставщиком основных услуг, включая здравоохранение и образование, для палестинцев по всему региону.
С мая помощь в основном распределяется Гуманитарным фондом Газы, поддерживаемым США и Израилем, вместо традиционной системы под руководством ООН. С тех пор, как Израиль 2 марта ввел блокаду, продовольствия стало не хватать и оно стало очень дорогим.
ООН сообщила, что по состоянию на 13 июля, за последние недели 875 человек были убиты при попытке раздобыть продовольствие, в том числе 674 — в непосредственной близости от мест проведения боевых действий. Остальные 201 пострадавший были убиты на маршрутах следования гуманитарных конвоев ООН или ее партнеров или вблизи них. Погибли дети, которые ходили за водой для своих семей.
Война, как напоминает The Guardian, была спровоцирована нападением ХАМАСА на юг Израиля 7 октября 2023 года, в ходе которого боевики убили около 1200 человек, в основном мирных жителей, и взяли в заложники 251 человека.
По меньшей мере 58 895 палестинцев были убиты и 140 980 ранены в результате израильских нападений на Газу с 7 октября 2023 года, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения Газы.