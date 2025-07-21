Папа осудил «варварство» после убийства солдатами 93 ожидавших раздачу еды людей

Распоряжение о перемещении стало «еще одним сокрушительным ударом по и без того хрупким каналам жизнеобеспечения людей по всему сектору Газа», заявило УКГВ в воскресенье. В воскресенье агентство ООН по делам палестинцев, БАПОР, заявило, что израильские власти «морят голодом мирных жителей в Газе», включая 1 миллион детей. «На складах БАПОР хранится продовольствие, которого хватит для всего населения Газы более чем на три месяца», — говорилось в более раннем посте в социальных сетях, который включал фотографии склада в Арише (Египет).