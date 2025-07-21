Эксперт Ераносян рассказал о целях морских ракет «Калибр» на западе Украины

«Акцент российских атак в последнее время сместился в западные регионы Украины, — объяснил aif.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян. — Недавно во Львове был уничтожен важнейший военный объект — завод “Электрон”, выпускавший комплектующие для ракет. Сегодня, судя по последней информации, удар нанесен по целям в Ивано-Франковске и области. Там, как известно, находится один их главных военных аэродромов ВСУ, способный принимать самолеты НАТО, это авиабаза в Коломые. Налет был такой силы, что в воздух была поднята авиация соседней Польши. Поляки воочию могли наблюдать взрывы и пожары на военных объектах ВСУ».