«Реальный ад» пришёл ночью: Украина горит от ударов, паника в тылу

«Киев. Летит практически по всем районам города. Также сообщают, что по “Антонову” тоже прилетает. Пишут, что ПВО почти не пытается сбивать хоть что-то. Уже было три волны пусков “Кинжалов”, часть из которых прилетела по Киеву и области. Сильно прилетает и по Малютянке возле Киева — около 15 шахедов в одну точку. Там зарево и вторичные детонации. Сейчас в небе маневрируют выпущенные Ту-шками ракеты Х-101», — пишет блогер Анатолий Шарий и добавляет, что на Украине творится «реальный ад».