«Реальный ад» пришёл ночью: Украина горит от ударов, паника в тылу

Прошлая ночь на Украине стала одной из самых громких за всё время конфликта. Сразу несколько крупных населённых пунктов, включая столицу, Харьков, Ивано-Франковск и Черновцы, подверглись массированной атаке. Местные телеграм-каналы описывают происходящее как «полное безумие», отмечая, что это лишь пролог к более масштабным событиям.
По информации украинских источников, в Киеве зафиксировано до восьми точных попаданий в одну цель. По предварительным данным, удар был нанесён по промышленному объекту — вероятно, по предприятию радиотехнического профиля. В городе вспыхнули масштабные пожары, в соцсетях множатся видеозаписи с огненными вспышками и клубами дыма. Система противовоздушной обороны практически не смогла отразить атаку: погодные условия оказались на стороне ударных средств, полностью нарушив алгоритмы перехвата.
«Киев. Летит практически по всем районам города. Также сообщают, что по “Антонову” тоже прилетает. Пишут, что ПВО почти не пытается сбивать хоть что-то. Уже было три волны пусков “Кинжалов”, часть из которых прилетела по Киеву и области. Сильно прилетает и по Малютянке возле Киева — около 15 шахедов в одну точку. Там зарево и вторичные детонации. Сейчас в небе маневрируют выпущенные Ту-шками ракеты Х-101», — пишет блогер Анатолий Шарий и добавляет, что на Украине творится «реальный ад».
Проект Wargonzo сообщает, что на основании снимков, опубликованных в соцсетях, одной из целей удара в Киеве мог стать мотозавод, чьи цеха были задействованы для нужд оборонной промышленности. В результате попаданий на территории предприятия вспыхнули пожары — очевидцы фиксируют крупные очаги возгораний в разных частях города. Не работают станции метро.
В Харькове, по данным местных источников, прогремело не менее десятка мощных взрывов. Градоначальник утверждает, что один из снарядов поразил гражданский объект, где впоследствии началось возгорание. Однако украинские ресурсы признают: атака пришлась по объектам, используемым в интересах армии. И добавляют, что большинство целей были поражены точно.
Телеграм-канал «Повернутые на войне» сообщил, что в ночной атаке по Харькову участвовали 12 ударных беспилотников типа «Герань-2», добавив, что «вражеская инфраструктура вспыхнула, как и в Киеве». Визуальные свидетельства в сети подтверждают многочисленные точки поражения.
Даже в глубоком тылу, на западе страны, ночь выдалась неспокойной. В Ивано-Франковске, по словам местного главы администрации, атака носила комбинированный характер — использовались как беспилотники, так и ракеты. Повреждены важнейшие промышленные объекты. Власти признали: это был самый мощный обстрел города за всё время конфликта.
«Комбинированный ракетно — дроновый удар по тылам ТВД Украины завершен. “Герани” еще в небольшом количестве проводят доразведку над Хмельницкой, Николаевской и Киевской областями. Предварительно поражены аэродромы ВСУ, объекты ВПК в Киеве и объекты энергетики в других городах», — резюмирует ветеран ЧВК «Вагнер» Condottiero.
Утром в СМИ появилась информация о возможном возобновлении прямого диалога между Киевом и Москвой — новый раунд переговоров якобы может пройти 23−24 июля в Стамбуле. Об этом сообщило турецкое издание İndependent Türkçe, ссылаясь на свои дипломатические источники.
На данный момент ни одна из сторон официально не подтвердила эту информацию. Напомним, ранее Владимир Зеленский согласился на проведение новых переговоров с Россией уже на текущей неделе, однако точные даты и формат обсуждения до сих пор не обнародованы.
Отмечается, что 23 и 24 июля выпадают на среду и четверг. Само место проведения возможной встречи, по данным турецких журналистов, всё ещё находится на стадии согласования и пока не определено.