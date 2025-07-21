В Новороссийске дважды прогремят выстрелы

В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Тренировки запланированы на периоды с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.



На время проведения учений запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде, любые виды подводных работ, водолазные спуски.