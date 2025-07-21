Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: в Европе боятся, что Трамп передумает помогать Украине

Financial Times считает, что G7 и ЕС нужно скоординировать действия по установлению более низких цен на нефть из РФ.

Источник: Аргументы и факты

В странах Европы опасаются, что президент США Дональд Трамп может снова поменять свою позицию по Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Для того, чтобы европейские и другие союзники Киева смогли укрепить свою поддержку надолго, они должны как можно скорее воспользоваться преимуществом, возникшим в результате изменения позиции Трампа — на случай, если он снова передумает», — считает автор статьи.

Надежным подходом для Запада, как утверждает Financial Times, могут стать скоординированные действия «Большой семерки» и Европейского союза по установлению более низких цен на нефть из РФ и дальнейшие ограничения против российского теневого флота.

В середине июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений из США на Украину через союзников Вашингтона по НАТО. Американский лидер также обещал ввести против России и ее партнеров пошлины в 100%, если конфликт на Украине не будет завершен через 50 дней.

Ранее Financial Times писала, что Трамп вряд ли введёт санкции против России после истечения срока ультиматума.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше