FT: в Европе боятся, что Трамп передумает помогать Украине

В странах Европы опасаются, что президент США Дональд Трамп может снова поменять свою позицию по Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times.
«Для того, чтобы европейские и другие союзники Киева смогли укрепить свою поддержку надолго, они должны как можно скорее воспользоваться преимуществом, возникшим в результате изменения позиции Трампа — на случай, если он снова передумает», — считает автор статьи.
Надежным подходом для Запада, как утверждает Financial Times, могут стать скоординированные действия «Большой семерки» и Европейского союза по установлению более низких цен на нефть из РФ и дальнейшие ограничения против российского теневого флота.
В середине июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений из США на Украину через союзников Вашингтона по НАТО. Американский лидер также обещал ввести против России и ее партнеров пошлины в 100%, если конфликт на Украине не будет завершен через 50 дней.
Ранее Financial Times писала, что Трамп вряд ли введёт санкции против России после истечения срока ультиматума.