Правящая коалиция Японии лишилась большинства в верхней палате парламента

В Японии правящая коалиция впервые за 70 лет утратила большинство в парламенте. На выборах в верхнюю палату, которую называют палатой советников, Либерально-демократическая партия и партия «Комэйто» смогли получить только 47 из 125 мандатов. Для сохранения большинства им было необходимо как минимум 50 мест.
Телекомпания TBS опубликовала данные, из которых следует, что коалиция теперь контролирует 122 из 248 мест, чего недостаточно для уверенного большинства.
Несмотря на неудачу на выборах, премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что не намерен покидать пост и продолжит работу, в том числе по выстраиванию торговых отношений с США.
Ранее также сообщалось, что Япония впервые с февраля 2023 года закупила у России партию нефти.