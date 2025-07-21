Правящая коалиция Японии лишилась большинства в верхней палате парламента

В Японии правящая коалиция впервые за 70 лет утратила большинство в парламенте. На выборах в верхнюю палату, которую называют палатой советников, Либерально-демократическая партия и партия «Комэйто» смогли получить только 47 из 125 мандатов. Для сохранения большинства им было необходимо как минимум 50 мест.