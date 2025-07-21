Алиев: Первый подарок для Карабаха сделал Узбекистан

«По инициативе уважаемого президента Шавката Мирономоновича в городе Физули была построена школа на 960 учеников, носящая имя великого сына узбекского народа Мирзо Улугбека», — сказал он, отвечая на вопрос ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций РУз Шерзодхона Кудратходжи.
Президент добавил, что в Баку ценят братский жест Ташкента в восстановлении региона.
Алиев отметил, что он обсуждал с Мирзиёевым возможность увеличения объема грузоперевозок. По его словам, строительство ж/д из Китая в Туркменистана может привести к росту грузопотока через Азербайджан.
До этого стало известно, что Ташкент проявляет к интерес к созданию паромного флота. К инициативе планируется подключить Турцию. Положительно на инициативу также может повлиять, строящаяся ж/д из Китая в нашу страну.