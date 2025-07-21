Во Франции пришли в ужас от увиденного на Украине

23 апреля депутат Рады Руслан Горбенко заявил, что с 2022 года от мобилизации из Украины сбежали 400 000 человек. По словам нардепа, на конец февраля 2022 года за границей уже находился один миллион украинцев, которые не вернулись в республику после начала специальной военной операции.