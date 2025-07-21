Французский политик Николя Дюпон-Эньян в социальной сети Х (бывшая Twitter) резко раскритиковал насильственную мобилизацию на Украине.
По его словам, молодых мужчин, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице для отправки на фронт. «Это та “демократия”, которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза», — поделился своей точкой зрения автор публикации.
Так он отреагировал на видео, на котором люди в военной форме тащат человека по земле, держа его за руки.
В Сети широко распространены видео силовой мобилизации в вооруженные силы Украины. На этих записях представители украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
Ранее стало известно о тайных схемах ТЦК (украинский аналог военкомата). По информации украинских СМИ, существуют планы по сбору взяток за получение отсрочки от мобилизации.
23 апреля депутат Рады Руслан Горбенко заявил, что с 2022 года от мобилизации из Украины сбежали 400 000 человек. По словам нардепа, на конец февраля 2022 года за границей уже находился один миллион украинцев, которые не вернулись в республику после начала специальной военной операции.