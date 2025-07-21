Программа Трампа по депортации нелегальных мигрантов теряет поддержку американцев

В ходе исследования было установлено, что операцию по депортации поддерживают 49% респондентов, а против нее выступают 51% опрошенных. В июне поддержку этой политике администрации выразили 54%, против высказались 46%. В феврале о ней положительно отозвались 59% участников опроса, отрицательно — 41%. В целом большая часть респондентов (56%) заявили, что не одобряют миграционную политику Трампа, а 53% считают ее «слишком жесткой». Вместе с тем значительная часть респондентов (64%) признала, что меры позволили сократить число пересечений мигрантами границы США и Мексики.
Большинство американцев — 56% — полагают, что власти в основном высылают из страны лиц, не являющихся опасными преступниками, а не тех, кто представляет опасность для общественного порядка. В июньском опросе 53% участников заявили, что администрация отдает приоритет высылке опасных преступников. Кроме того, 52% опрошенных заявили, что администрация депортирует больше людей, чем они предполагали, а 58% сообщили, что не одобряют порядок использования властями пенитенциарных учреждений.
Опрос проводился с 16 по 18 июля среди более 2,3 тыс. американцев. Погрешность составила 2,5 п.п.
Трамп неоднократно высказывался за ужесточение миграционной политики. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Президент заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов (1 млн человек).