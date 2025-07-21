Программа Трампа по депортации нелегальных мигрантов теряет поддержку американцев

В ходе исследования было установлено, что операцию по депортации поддерживают 49% респондентов, а против нее выступают 51% опрошенных. В июне поддержку этой политике администрации выразили 54%, против высказались 46%. В феврале о ней положительно отозвались 59% участников опроса, отрицательно — 41%. В целом большая часть респондентов (56%) заявили, что не одобряют миграционную политику Трампа, а 53% считают ее «слишком жесткой». Вместе с тем значительная часть респондентов (64%) признала, что меры позволили сократить число пересечений мигрантами границы США и Мексики.