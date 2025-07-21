Россия готова содействовать переговорам между США и Ираном по ядерной программе

Как отметил Ульянов, Россия на протяжении многих лет последовательно продвигает мирное решение этого вопроса, и такой подход не раз доказывал свою эффективность. Что касается взаимодействия с США, тема иранской ядерной программы регулярно обсуждается в телефонных переговорах между лидерами двух стран, и эта практика, по всей видимости, сохранится.