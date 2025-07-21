Россия готова содействовать переговорам между США и Ираном по ядерной программе

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в комментарии для «Известий» заявил, что Москва готова поддержать возобновление переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной проблематике.
Ульянов отметил, что Российская Федерация выступает за урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими методами и готова выступить посредником, если обе стороны обратятся с соответствующей просьбой.
Как отметил Ульянов, Россия на протяжении многих лет последовательно продвигает мирное решение этого вопроса, и такой подход не раз доказывал свою эффективность. Что касается взаимодействия с США, тема иранской ядерной программы регулярно обсуждается в телефонных переговорах между лидерами двух стран, и эта практика, по всей видимости, сохранится.
Москва продолжает играть активную роль в поиске компромиссов по иранскому досье, подчеркивая важность диалога и соблюдения договорённостей. В условиях сохраняющейся напряжённости российская сторона подтверждает готовность к содействию в интересах региональной и глобальной стабильности.
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