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Третий раунд переговоров России и Украины может пройти в Стамбуле на этой неделе

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 23 или 24 июля, сообщает Independent Türkçe со ссылкой на источники.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 23 или 24 июля, сообщает Independent Türkçe со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что на этой неделе в Стамбуле ожидается встреча делегаций двух стран. Переговоры могут состояться в среду или четверг, при этом информация о месте, времени и составе участников не раскрывается.

Отмечается, что основное внимание на встрече планируется уделить вопросам гуманитарной помощи, обмена пленными, безопасности инфраструктуры и охраны границ.

Также в пятницу в Стамбуле пройдут переговоры между представителями «евротройки» и Ирана по вопросам, связанным с ядерной программой, передает газета.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что переговоры между Москвой и Киевом «подвисли» из-за действий украинской стороны. По ее словам, на Украине или уклоняются от предстоящих консультаций, или не могут назвать дату готовности делегатов к новому раунду.

Украина предложила России провести третий раунд переговоров на следующей неделе. Глава киевского режима Владимир Зеленский добавил, что эту инициативу уже огласил глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле, секретарь совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров.

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