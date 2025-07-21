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Токаев отменил переезд детей из детдома в Алматы в Конаев

Переезд воспитанников детдома «Баганашыл» отменён по поручению Президента.

Источник: Baigenews

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд воспитанников детского дома «Баганашыл» из Алматы в Конаев, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай в Telegram.

Ознакомившись с ситуацией, Президент поручил акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт здания детского дома, чтобы обеспечить продолжение учебного процесса в южной столице. Также дано указание передать объект на баланс города Алматы.

По поручению Главы государства переезд детей отменён.

В связи с произошедшим назначено служебное расследование, которое проведёт Администрация Президента.

Все права детей-сирот, гарантированные законодательством, будут полностью соблюдены.