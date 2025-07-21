Судьба премьера враждебной России страны подвисла на ниточке

Япония, четвертая по величине экономика в мире, до 1 августа должна заключить торговое соглашение с США, отмечает The Guardian. Японский импорт уже облагается 10-процентными пошлинами, в то время как автомобильная промышленность, на долю которой приходится 8% рабочих мест, страдает от 25-процентного сбора. Слабые данные по экспорту на прошлой неделе, которые показали резкое сокращение поставок автомобилей в США, усилили опасения, что Страна восходящего солнца может погрузиться в техническую рецессию.