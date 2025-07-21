Судьба премьера враждебной России страны подвисла на ниточке

Будущее премьер-министра Японии Сигэру Исибы сделалось неясным в понедельник после того, как его коалиция потеряла большинство в верхней палате парламента на выборах, на которых одержала уверенную победу правая популистская партия.
Хотя результаты голосования напрямую не определяют, падет ли правительство меньшинства Исибы, они усиливают давление на лидера, который также потерял контроль над более влиятельной нижней палатой в октябре и который никогда не пользовался популярностью в своей собственной партии, констатирует The Guardian.
Его Либерально-демократической партии (ЛДП) и партнеру по коалиции Комейто требовалось 50 мест, чтобы получить 248 мест в верхней палате парламента на выборах, на которых можно было получить половину мест, но по состоянию на утро понедельника удалось получить только 47, и одно место оставалось для объявления.
В интервью телеканалу NHK через два часа после закрытия избирательных участков 68-летний Исиба сказал, что он «торжественно» принял «суровый результат».
На вопрос, намерен ли он остаться на посту премьер-министра и лидера партии, Исиба ответил: «Это верно. Это сложная ситуация, и мы должны отнестись к ней очень смиренно и серьезно».
Но результат также ослабляет позиции Исибы всего за несколько дней до того, как стране необходимо будет заключить сделку с администрацией Трампа, чтобы предотвратить введение жестких тарифов на своем крупнейшем экспортном рынке.
Позже Исиба сказал в интервью телеканалу TV Tokyo: «Мы ведем чрезвычайно важные переговоры о тарифах с Соединенными Штатами… Мы ни в коем случае не должны срывать эти переговоры. Вполне естественно, что мы полностью отдаем себя и энергию реализации наших национальных интересов».
Япония, четвертая по величине экономика в мире, до 1 августа должна заключить торговое соглашение с США, отмечает The Guardian. Японский импорт уже облагается 10-процентными пошлинами, в то время как автомобильная промышленность, на долю которой приходится 8% рабочих мест, страдает от 25-процентного сбора. Слабые данные по экспорту на прошлой неделе, которые показали резкое сокращение поставок автомобилей в США, усилили опасения, что Страна восходящего солнца может погрузиться в техническую рецессию.
Если Исиба уйдет, было неясно, кто может занять пост 11-го премьер-министра от ЛДП с 2000 года, поскольку правительство нуждается в поддержке оппозиции в обеих палатах.
«Исиба может быть заменен кем-то другим, но пока неясно, кто станет преемником», — сказал Agence France-Presse профессор политики и социологии Университета Цукубы Хидехиро Ямамото.
Главная оппозиционная левоцентристская Конституционно-демократическая партия в настоящее время имеет в общей сложности 37 мест, а правоцентристская Демократическая партия за народ — 22.
Ультраправая партия «Сансейто» получила 14 мест вместо одного, что обеспечило ей значительное присутствие в верхней палате. Появившаяся на YouTube в 2020 году, эта партия стала сюрпризом к выборам благодаря кампании «Японцы прежде всего» и предупреждениям о «молчаливом вторжении» иностранцев.
Явка составила 58%, что на шесть пунктов выше, чем на последнем голосовании в верхней палате, при этом рекордное число людей проголосовало заранее, отчасти из-за того, что выборы пришлись на середину трехдневных выходных. Партия «Сансейто» привлекает значительную часть разочарованного населения, которое чувствует, что основные партии его игнорируют, и редко принимает участие в голосовании.
Экзит-поллы показали, что оппозиционные партии, выступающие за снижение налогов и расходов на социальное обеспечение, нашли отклик у избирателей, поскольку растущие потребительские цены — в частности, скачок стоимости риса — вызвали недовольство реакцией правительства.
«На этих выборах ЛДП в основном играла оборонительную роль, оказавшись не на той стороне в решении ключевой проблемы избирателей, — комментирует Дэвид Болинг, директор консалтинговой фирмы Eurasia Group. — Опросы показывают, что большинство домохозяйств хотят снижения потребительского налога для борьбы с инфляцией, против чего выступает ЛДП. Оппозиционные партии ухватились за это и донесли эту идею до всех».
ЛДП призывает к сдержанности в налогово-бюджетной сфере, учитывая нестабильность на рынке государственных облигаций, поскольку инвесторы беспокоятся о способности Японии рефинансировать крупнейший в мире долг.
Организация «Сансейто», которая впервые появилась во время пандемии Covid, распространяя теории заговора о прививках и клике мировых элит, превратила некогда маргинальную политическую риторику в мейнстрим и получила более широкую поддержку среди разочарованных избирателей. Еще неизвестно, сможет ли партия пойти по пути других ультраправых партий, с которыми ее сравнивают, таких как «Альтерантива для Германии».
«Я учусь в аспирантуре, но рядом со мной нет японцев. Все они иностранцы, — говорит 25-летний Ю Нагаи, проголосовавший за “Сансейто”. — Когда я смотрю на то, как тратятся компенсации и деньги на иностранцев, я думаю, что к японцам относятся немного неуважительно».
В Японии, где проживает самое старое население в мире, в прошлом году число жителей, родившихся за границей, достигло рекордного уровня — около 3,8 миллиона человек. Это по-прежнему составляет всего 3% от общей численности населения, что намного меньше, чем в США и Европе, но происходит на фоне туристического бума, который сделал иностранцев гораздо более заметными по всей стране, отмечает The Guardian.