В Стамбуле пройдет День инвесторов Узбекистана

Также речь шла о расширении взаимодействия с университетом TOBB ETÜ и дальнейшем увеличении визитов квалифицированных преподавателей из Анкары в Ташкент. В настоящее время 30 студентов ташкентского филиала университета TOBB ETÜ проходят обучение в Анкаре.