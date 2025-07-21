ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Стамбуле пройдет День инвесторов Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».
Соответствующей договоренности достигли Посол Узбекистана Илхом Хайдаров и президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB) Рифат Хисарджиклыоглу.
В ходе встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных отношений между двумя странами.
Президент TOBB отметил, что с 2024 года развивается сотрудничество с Узбекистаном в области текстильной, кожевенной, стекольной промышленности, в сферах фармацевтики, производства стройматериалов, мебели и ювелирных изделий, ведутся переговоры по совместным проектам.
«Достигнута договоренность о совместной организации “Дня инвесторов Узбекистана” в Стамбуле в сентябре-октябре этого года, а также дальнейшем развитии межрегионального сотрудничества», — говорится в сообщении.
Также речь шла о расширении взаимодействия с университетом TOBB ETÜ и дальнейшем увеличении визитов квалифицированных преподавателей из Анкары в Ташкент. В настоящее время 30 студентов ташкентского филиала университета TOBB ETÜ проходят обучение в Анкаре.