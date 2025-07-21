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ТАСС: дата раунда переговоров России и Украины еще согласовывается

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Дата нового раунда переговоров Москвы и Киева еще согласовывается и будет своевременно объявлена. Об этом заявил ТАСС источник.

Источник: РИА "Новости"

«Даты еще в процессе согласования, будут объявлены своевременно», — сказал он, комментируя сообщения турецких СМИ о том, что встреча может пройти 23—24 июля.

Ранее издание Independent Türkçe со ссылкой на источники сообщило, что переговоры могут состояться 23 или 24 июля.

Накануне источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.

Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале заявил, что предложение России провести новый раунд переговоров на этой неделе огласил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.