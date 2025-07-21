«Лучшее впереди»: старейший в мире президент решил снова баллотироваться в 92 года

Старейший президент мира снова баллотируется на пост главы государства. Девяностодвухлетний Поль Бийя правит Камеруном с начала 1980-х годов — и одолеть его на октябрьских выборах соперникам будет непросто.
Экономика Камеруна занимает второе место по показателям эффективности в Центральной Африке, но, несмотря на это, треть населения живет на 2 доллара или менее в день, и, согласно опросу, проведенному Национальным институтом статистики в 2023 году, восемь из 10 работников заняты неофициально, пишет The Guardian.
В стране, где средний возраст населения составляет 18 лет, а средняя продолжительность жизни — 63 года, абсолютным фаворитом является 92-летний Поль Бийя, действующий президент с 1982 года. Как отмечает The Guardian, 13 июля он официально выдвинул свою кандидатуру на очередной семилетний срок, проигнорировав призывы уйти в отставку как внутри страны, так и за ее пределами. «Вместе мы сможем решить все проблемы, с которыми не справимся, — написал он в соцсети. — Лучшее еще впереди».
Десятилетнее правление Бийи сопровождалось снижением явки избирателей. Число воздержавшихся на выборах 1992 года, которое, как многие полагают, было украдено у покойного лидера оппозиции Джона Фру Нди, составило 19,6%. К 2018 году этот показатель достиг 46,7%, пишет The Guardian.
Сторонники правящего Народно-демократического движения Камеруна (НДД) указывают на общие экономические показатели страны по сравнению с ее соседями и говорят, что предпочитают стабильность неизвестности. Некоторые даже считают мандат Бийи «божественным».
«Никакая власть не может существовать, если она не исходит от Бога», — сказал Антуан Нкоа, автор 51-страничной брошюры «10 веских причин, почему вы должны проголосовать за Поля Бийю в 2025 году». Нкоа, живущий в столице страны Яунде, сказал, что никогда не встречался с президентом, но как-то рано утром ему представилось, что старейший президент мира снова побеждает.
Такое видение представляет собой кошмарный сценарий для Бартелеми Яуды Урго, католического епископа Ягуа, расположенного на крайнем севере африканской страны. «Хватит», — сказал он в январе, призывая Бийю, сына катехизатора, прекратить это занятие.
Кристофер Нконг, генеральный секретарь ведущей оппозиционной партии «Движение возрождения Камеруна» (MRC), сказал в интервью, что Бийя «изжил себя». «Мы говорим: “Папа, ты сделал все, что мог. Разве ты не можешь уехать, чтобы тебя сменил другой камерунец?”.
Критики Бийи говорят, что его сторонники оторваны от реальности. Повсеместная коррупция и рост стоимости жизни усугубляются одновременными конфликтами с вооруженными англоязычными сепаратистами на западе, отправляющими тысячи людей в соседнюю Нигерию, джихадистами на севере и бандами преступников, занимающихся похищением людей, в так называемом «треугольнике смерти» вблизи границ с Чадом и Центральноафриканской Республикой, отмечает The Guardian.
Эксперты говорят, что кризис может осложнить голосование в некоторых районах, что благоприятно скажется на шансах Бийи. Выборы состоятся через несколько дней после того, как сепаратисты провозгласят независимость отколовшегося государства Амбазония.
Несмотря на усилия групп гражданского общества по мобилизации людей для регистрации для участия в голосовании и попытки многочисленных оппозиционных партий объединиться в коалицию, некоторые говорят, что результаты выборов уже были сфальсифицированы в пользу Бийи. Например, избирательная комиссия страны «Выборы в Камеруне» состоит из нескольких бывших членов правящей партии и не считается беспристрастной, утверждает The Guardian.
Комиссию возглавляет всемогущий министр территориального управления Пол Атанга Нджи, называющий себя «бийцем», прозванный Moulinex National в честь французского кухонного блендера за его угрозы в адрес противников Бийи.
Некоторые эксперты говорят, что одним из сценариев развития событий после выборов может стать повторение событий в Габоне, где переизбрание Али Бонго в августе 2023 года спровоцировало беспорядки и государственный переворот, пишет The Guardian.