«Лучшее впереди»: старейший в мире президент решил снова баллотироваться в 92 года

В стране, где средний возраст населения составляет 18 лет, а средняя продолжительность жизни — 63 года, абсолютным фаворитом является 92-летний Поль Бийя, действующий президент с 1982 года. Как отмечает The Guardian, 13 июля он официально выдвинул свою кандидатуру на очередной семилетний срок, проигнорировав призывы уйти в отставку как внутри страны, так и за ее пределами. «Вместе мы сможем решить все проблемы, с которыми не справимся, — написал он в соцсети. — Лучшее еще впереди».