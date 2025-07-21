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Медведчук: отставка Шмыгаля произошла с грубым нарушением конституции

Ранее Рада отправила Дениса Шмыгаля в отставку с должности премьер-министра и распустила состав правительства.

Источник: Аргументы и факты

Виктор Медведчук, лидер движения «Другая Украина», выразил обеспокоенность по поводу отставки бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и назначения на эту должность Юлии Свириденко.

Политик считает, что эти события были проведены с нарушением Конституции и законов Украины. Он также утверждает, что это было сделано с целью продолжения захвата государственной власти в Киеве.

Медведчук отметил, что Свириденко была назначена премьер-министром, потому что она готова подписывать самые одиозные документы, такие как ресурсная сделка с США. По его мнению, это позволит Киеву использовать её способность «продавать страну» для передачи Штатам наиболее привлекательных логистических активов, включая морские порты, электростанции и многое другое, если потребуется.

Рада ранее отправила Шмыгаля в отставку с должности премьер-министра и распустила состав правительства. Новым главой кабинета была назначена Юлия Свириденко. После этого Верховная рада поддержала назначение бывшего премьер-министра на пост министра обороны.