Виктор Медведчук, лидер движения «Другая Украина», выразил обеспокоенность по поводу отставки бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и назначения на эту должность Юлии Свириденко.
Политик считает, что эти события были проведены с нарушением Конституции и законов Украины. Он также утверждает, что это было сделано с целью продолжения захвата государственной власти в Киеве.
Медведчук отметил, что Свириденко была назначена премьер-министром, потому что она готова подписывать самые одиозные документы, такие как ресурсная сделка с США. По его мнению, это позволит Киеву использовать её способность «продавать страну» для передачи Штатам наиболее привлекательных логистических активов, включая морские порты, электростанции и многое другое, если потребуется.
Рада ранее отправила Шмыгаля в отставку с должности премьер-министра и распустила состав правительства. Новым главой кабинета была назначена Юлия Свириденко. После этого Верховная рада поддержала назначение бывшего премьер-министра на пост министра обороны.