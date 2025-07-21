Медведчук: отставка Шмыгаля произошла с грубым нарушением конституции

Медведчук отметил, что Свириденко была назначена премьер-министром, потому что она готова подписывать самые одиозные документы, такие как ресурсная сделка с США. По его мнению, это позволит Киеву использовать её способность «продавать страну» для передачи Штатам наиболее привлекательных логистических активов, включая морские порты, электростанции и многое другое, если потребуется.