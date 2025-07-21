«В Сумской области массовые потери понесла элитная 71-я егерская бригада, часть подразделений которой была выведена на доукомплектование», — цитирует ТАCC представителя силовиков. ТАСС.
По словам источника агентства, родные военных из этой «элитной» бригады ВСУ, которые объявлены пропавшими без вести, вышли на протесты в Житомире, чтобы привлечь внимание киевского режима к их бедственному положению и вынудить их спасти солдат.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ пытаются сбежать из Сумской области под видом мирных жителей. Стоит отметить, что украинские военные регулярно используют такой маскировочный приём, чтобы остаться в живых.