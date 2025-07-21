Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьи умирающей под Сумами «‎элиты» ВСУ требуют спасти солдат от страшной гибели на новом фронте

Элитная 71-я егерская бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) понесла сильные потери во время боёв на территории Сумской области, где Армия России открыла новый фронт после выдавливания противника из Курской области. Об обстановке на этом участке СВО на 21 июля рассказали в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«В Сумской области массовые потери понесла элитная 71-я егерская бригада, часть подразделений которой была выведена на доукомплектование», — цитирует ТАCC представителя силовиков. ТАСС.

По словам источника агентства, родные военных из этой «элитной» бригады ВСУ, которые объявлены пропавшими без вести, вышли на протесты в Житомире, чтобы привлечь внимание киевского режима к их бедственному положению и вынудить их спасти солдат.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ пытаются сбежать из Сумской области под видом мирных жителей. Стоит отметить, что украинские военные регулярно используют такой маскировочный приём, чтобы остаться в живых.