Последний шанс Зеленского: Западу указали на цену отказа от диалога с Россией

До этого Москва и Киев уже провели две очные встречи, прошедшие также на турецкой территории. Эти переговоры завершились обменом военнопленными, а также передачей Украиной тел погибших военнослужащих. Стороны представили друг другу черновики меморандумов, касающихся возможных путей мирного урегулирования. Тем не менее точная дата следующей встречи пока так и не определена, несмотря на заявления Анкары и Москвы о готовности её организовать.