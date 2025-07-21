Турецкое издание dikGAZETE заявило, что грядущие переговоры в Стамбуле могут стать последней возможностью для киевских властей и их западных партнёров достичь договорённостей с Москвой. В статье подчёркивается: если этот шанс будет упущен, последствия для Украины и её союзников могут оказаться ещё более тяжёлыми.
Авторы материала отметили, что Киеву и его сторонникам на Западе следует осознать неизбежность диалога с Россией. В публикации говорится, что промедление с переговорами грозит Украине нарастанием кризиса, который будет всё труднее контролировать.
Издание подчёркивает, что Москва неоднократно демонстрировала готовность к дипломатическому взаимодействию — как с коллективным Западом, так и с киевским руководством. Однако, по мнению авторов, практически все предложения России были проигнорированы. Исключением, как отмечается, стал только действующий президент США Дональд Трамп, проявивший интерес к мирному урегулированию.
Ответственность за затянувшийся конфликт dikGAZETE возлагает не на Россию, а на западные политические элиты и руководство Украины, которое, по словам журналистов, действует как марионетка в чужих интересах.
В минувшую субботу Зеленский сообщил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу переговорных делегаций уже на следующей неделе. Эту информацию подтвердил источник в российской группе, задействованной в переговорах, в беседе с агентством РИА Новости. Представитель в Москве также отметил, что поступающие сигналы из Киева позволяют рассчитывать на скорое определение точной даты встречи.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о ключевом значении предстоящего третьего этапа переговоров между Россией и Украиной, которые планируется провести в Стамбуле. Турецкий лидер выразил уверенность, что продолжение диалога крайне важно на фоне текущей обстановки.
До этого Москва и Киев уже провели две очные встречи, прошедшие также на турецкой территории. Эти переговоры завершились обменом военнопленными, а также передачей Украиной тел погибших военнослужащих. Стороны представили друг другу черновики меморандумов, касающихся возможных путей мирного урегулирования. Тем не менее точная дата следующей встречи пока так и не определена, несмотря на заявления Анкары и Москвы о готовности её организовать.
Кремль ранее подчеркивал: российская сторона заинтересована в том, чтобы ускорить и активизировать переговорный процесс с Украиной, добившись ощутимого прогресса в обсуждении ключевых вопросов.
Утром в ряде СМИ появились сообщения о возможной встрече представителей Москвы и Киева 23−24 июля в Стамбуле. Эту информацию опубликовало турецкое издание İndependent Türkçe, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
Официальных подтверждений со стороны участников диалога пока не прозвучало. Между тем, ранее Владимир Зеленский публично выразил готовность к новым переговорам с российской стороной, однако конкретные даты и формат дискуссий по-прежнему не названы официально.
«Военные аналитики США сообщают, что турки в аврале готовят на 23−24 июля встречу РФ и Украины в Стамбуле», — пишет Condottiero.