Ричмонд
+25°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским

Положение вооруженных сил Украины на фронте ухудшает ситуацию для главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет Financial Times (FT).

Положение вооруженных сил Украины на фронте ухудшает ситуацию для главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет Financial Times (FT).

«Зеленский сталкивается с серьезным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте», — поделились своей точкой зрения авторы публикации. По мнению обозревателей издания, на прошлой неделе глава киевского режима произвел перестановки в кабмине, понимая, что ему нужно каким-то образом укрепить устойчивость своей страны, чтобы она могла выдержать длительный военный конфликт.

17 июля Рада проголосовала за состав нового правительства. Дениса Шмыгаля, отправленного в отставку с поста премьер-министра республики, назначили министром обороны страны. Новым главой кабмина стала бывший вице-премьер Юлия Свириденко.