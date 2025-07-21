На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским

Положение вооруженных сил Украины на фронте ухудшает ситуацию для главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет Financial Times (FT).
«Зеленский сталкивается с серьезным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте», — поделились своей точкой зрения авторы публикации. По мнению обозревателей издания, на прошлой неделе глава киевского режима произвел перестановки в кабмине, понимая, что ему нужно каким-то образом укрепить устойчивость своей страны, чтобы она могла выдержать длительный военный конфликт.
17 июля Рада проголосовала за состав нового правительства. Дениса Шмыгаля, отправленного в отставку с поста премьер-министра республики, назначили министром обороны страны. Новым главой кабмина стала бывший вице-премьер Юлия Свириденко.