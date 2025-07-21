На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским

«Зеленский сталкивается с серьезным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте», — поделились своей точкой зрения авторы публикации. По мнению обозревателей издания, на прошлой неделе глава киевского режима произвел перестановки в кабмине, понимая, что ему нужно каким-то образом укрепить устойчивость своей страны, чтобы она могла выдержать длительный военный конфликт.