FT: в Европе опасаются очередной смены позиции Трампа по Украине

Как говорится в публикации, европейские союзники киевского режима должны укрепить свою поддержку Украине на тот случай, если президент США «снова передумает».
Financial Times отмечает, что такие действия не приведут к глобальному экономическому шоку и росту цен на нефть в США.
Газета The Washington Post ранее писала, что поставки карбамида из России в США выросли вдвое после введения пошлин Дональдом Трампом.
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