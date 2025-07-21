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FT: в Европе опасаются очередной смены позиции Трампа по Украине

В Европе появились опасения из-за того, что президент США Дональд Трамп опять поменяет свою позицию по Украине, пишет газета Financial Times.

Источник: Reuters

Как говорится в публикации, европейские союзники киевского режима должны укрепить свою поддержку Украине на тот случай, если президент США «снова передумает».

Газета пишет, что надёжным подходом для стран Запада будут скоординированные действия G7 и ЕС: установление более низких цен на российскую нефть, включая дальнейшее ограничение использования страной «теневого флота».

Financial Times отмечает, что такие действия не приведут к глобальному экономическому шоку и росту цен на нефть в США.

Газета The Washington Post ранее писала, что поставки карбамида из России в США выросли вдвое после введения пошлин Дональдом Трампом.

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