При украинской атаке в российском регионе пострадала женщина

По словам губернатора, бойцы подразделения «Орлан» доставили женщину в Ракитянскую ЦРБ. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга. Для дальнейшего обследования пострадавшую переведут в горбольницу № 2 Белгорода.