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При украинской атаке в российском регионе пострадала женщина

В Белгородской области в Ракитянском районе, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на участке дороги Ракитное — Бобрава FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль.

В Белгородской области в Ракитянском районе, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на участке дороги Ракитное — Бобрава FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. Пострадал мирный житель.

По словам губернатора, бойцы подразделения «Орлан» доставили женщину в Ракитянскую ЦРБ. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга. Для дальнейшего обследования пострадавшую переведут в горбольницу № 2 Белгорода.

Транспортное средство уничтожено огнём, добавил Гладков в своем телеграм-канале.

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