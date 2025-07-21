Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил службу в Казанском соборе

Святейший Патриарх Кирилл в четвертый раз посещает Казань. В первый раз он приезжал на закладку Казанского собора, во второй — на его освящение. В третий раз Предстоятель Русской Православной церкви был в Казани 21 мая 2023 года. Тогда он принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и совершил Литургию в Казанском соборе.
Сегодня после службы Патриарх Кирилл посмотрит, как идут реставрационные работы на территории монастыря — на завершающей стадии восстановление настоятельского и сестринского корпусов — в последнем расположится гостиница для паломников и храма Николы Тульского. Далее Патриарх отправится к храму-памятнику в честь Нерукотворного Образа Спасителя на реке Казанке, который прошел масштабную реставрацию и готовится к освящению.