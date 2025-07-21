Глава Самары поздравил жителей с Днем металлурга

Глава Самары Иван Носков поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем металлурга. Профессиональный праздник отметили 20 июля.
— Желаю всем металлургам здоровья, счастья и профессиональных успехов. Пусть каждый новый день приносит вам радость от достигнутых целей и удовлетворение от выполненной работы, — отметил мэр.
Напомним, в областной столице активно работают Самарский металлургический завод и Завод вторичных сплавов. Эти предприятия продолжают сохранять свои позиции на рынке труда, а также создают новые рабочие места, способствуя развитию региона.