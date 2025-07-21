Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самары поздравил жителей с Днем металлурга

Иван Носков поздравил работников и ветеранов металлургии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Самары Иван Носков поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем металлурга. Профессиональный праздник отметили 20 июля.

— Желаю всем металлургам здоровья, счастья и профессиональных успехов. Пусть каждый новый день приносит вам радость от достигнутых целей и удовлетворение от выполненной работы, — отметил мэр.

Напомним, в областной столице активно работают Самарский металлургический завод и Завод вторичных сплавов. Эти предприятия продолжают сохранять свои позиции на рынке труда, а также создают новые рабочие места, способствуя развитию региона.