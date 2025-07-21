КИШИНЕВ, 21 июл — РИА Новости. Памятник союзникам Гитлера открыли в селе Душманы на севере Молдавии, назвав героями пособников нацистов, рассказал глава молдавского координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович.
«В селе Душманы Глодянского района открыли очередной мемориал в честь “румынских героев” — военнослужащих армии Антонеску, вторгшихся на территорию Советского Союза летом 1941 года. Работы осуществила ассоциация Monumentum при поддержке местных и районных властей. Современные неонацисты и фальсификаторы с каждым разом идут все дальше и дальше. На распятии в Душманах они утверждают, что это памятник “румынским героям, погибшим за освобождение Бессарабии в июле 1941 года в крестовом походе против большевизма”. Не больше и не меньше», — написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он отметил, что не лишним будет обратить внимание и на флаг Евросоюза на мероприятии по героизации нацизма. «Сама Европа еще стесняется делать это открыто, но местные хиви (коллаборационисты на оккупированных гитлеровцами территориях — ред.) уже прямо сопоставляют современную Европу и возрождающийся при ее поддержке нацизм и фашизм. И в эту Европу сегодня насильно пытаются втянуть нашу страну», — пояснил поисковик.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Такие памятники появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства, открытие сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) с 2021 года открыто сделали ставку на сближение с Евросоюзом. В 2022 году Молдавии был предоставлен статус кандидата в члены ЕС, а летом 2024 года начались официальные переговоры о вступлении. Чтобы подкрепить этот курс, власти провели референдум, однако убедительной поддержки внутри страны не добились: лишь 46% граждан, голосовавших на территории Молдавии, поддержали евроинтеграцию. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.