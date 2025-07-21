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Глава Самарской области обсудит с президентом Беларуси вопросы сотрудничества

Вячеслав Федорищев вместе с командой Правительства Самарской области и руководителями ведущих предприятий проводит серию переговоров, направленных на развитие региона.

Источник: МК.RU Самара

Вячеслав Федорищев вместе с командой Правительства Самарской области и руководителями ведущих предприятий проводит серию переговоров, направленных на развитие региона. Основное внимание уделяется укреплению сотрудничества в таких ключевых сферах, как промышленность, сельское хозяйство, автомобилестроение, туризм и культура.

— Предстоит встреча с Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. Обсудим стратегическое сотрудничество Республики с Самарской областью, — отметил в своем Telegram-канале губернатор.

Ранее состоялась встреча с временным поверенным в делах Российской Федерации в Беларуси Владимиром Ивольдовичем Ваньке. В знак уважения к истории и памяти героических предков участники возложили венки к монументу Победы.

Сегодня в планах также посещение нескольких крупных предприятий региона.