Губернатор Приангарья оценил ход ремонта дорог в Братске и Братском районе

Я бы рекомендовал администрации Братска рассмотреть возможность проведения комплексного капитального ремонта, который включает замену не только полотна, но и сетевого хозяйства, расположенного под дорогами. Мы уже апробировали такие работы в нескольких муниципальных районах, и это дало хороший результат. Да, это дороже обычного ремонта, но мы готовы поддерживать муниципалитет и сочетать для финансирования разные программы, например, в сфере ЖКХ, капитального ремонта домов, формирования комфортной городской среды, — отметил Игорь Кобзев.