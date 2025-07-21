Губернатор Приангарья оценил ход ремонта дорог в Братске и Братском районе

Глава Приангарья Игорь Кобзев осмотрел, как идет ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Центральном и Падунском районах Братска. Кроме этого, губернатор оценил ремонт дорог в Вихоревке и участков федеральной трассы «Вилюй». Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.
На улице Приморской в Падунском районе Братска сейчас полным ходом идут работы по ремонту. Там меняют дорожную одежду, бордюры, в скором времени начнутся работы по установке ограждений и дорожных знаков. Аналогичные работы ведутся и на автодороге по улице Обручева в Центральном районе города. Общая протяженность обоих ремонтируемых дорог — более 4,3 километров. На проведение работ направили свыше 460 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов.
Я бы рекомендовал администрации Братска рассмотреть возможность проведения комплексного капитального ремонта, который включает замену не только полотна, но и сетевого хозяйства, расположенного под дорогами. Мы уже апробировали такие работы в нескольких муниципальных районах, и это дало хороший результат. Да, это дороже обычного ремонта, но мы готовы поддерживать муниципалитет и сочетать для финансирования разные программы, например, в сфере ЖКХ, капитального ремонта домов, формирования комфортной городской среды, — отметил Игорь Кобзев.
В городе Вихоревка (Братский район) глава Приангарья осмотрел ремонт дороги по улице Ленина. Там уложат новое дорожное покрытие, оборудуют заездные карманы и посадочные площадки на автобусных остановках, заменят на них павильоны. Еще на двух улицах Вихоревки ремонтные работы уже завершены: на улице Таёжной и Железнодорожной укрепили и выровняли дороги. Работы в Вихоревке проводят в рамках региональной программы «Транспортный каркас». На них выделено около 80 миллионов рублей.
На федеральной трассе «Вилюй», которая проходит через Братск и Братский район, в этом году отремонтируют четыре отрезка. Их общая протяженность 30 километров. По проекту, там там заменят асфальтобетонное покрытие, восстановят обочины, нанесут разметку.
Помимо ремонта дорог, будут проведены работы по модернизации систем уличного освещения и пешеходных зон. В этом году предполагается установить 12,47 километра новых линий уличного освещения, что позволит обеспечить безопасность в вечернее и ночное время. Параллельно будет обустроено 6,23 километра современных тротуаров, — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Дмитрий Батурин.