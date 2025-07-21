Лукашенко: Беларусь будет расширять свое дипломатическое присутствие в РФ

«С Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства, если они не хотят сами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь. Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть. И прежде всего в нашей Российской Федерации», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.