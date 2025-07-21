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Лукашенко: Беларусь будет расширять свое дипломатическое присутствие в РФ

Республика развивает многовекторное сотрудничество со странами, которые в этом заинтересованы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июля — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том страна расширяет свое дипломатическое присутствие в России.

«С Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства, если они не хотят сами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь. Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть. И прежде всего в нашей Российской Федерации», — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Соответствующая задача, отметил глава государства, была поставлена перед белорусским внешнеполитическим ведомством.

«Поэтому МИДу поставлена задача, чтобы мы посмотрели, чтобы где-то вместо консульств мы представительства, посольства образовывали и поднимали на более высокий уровень наше сотрудничество. И тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток», — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь развивает многовекторность отношений и сотрудничества.

«Сегодня в мире достаточно государств, которые с удовольствием с нами сотрудничают», — отметил он.

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