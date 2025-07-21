Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи о мерах безопасности в жару

Кроме того, Андрей Бочаров поручил скорректировать режим пребывания детей в дошкольных учреждениях, в оздоровительных лагерях с минимизацией их нахождения под открытым солнцем, с сокращением физических нагрузок и с усилением работы медицинских служб. Учреждения здравоохранения, образования, а также социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей должны обеспечить усиленный питьевой режим, а предприятия торговли и аптеки на территории области — активизировать работу пунктов здоровья для людей старшего возраста, где бы они имели возможность измерить артериальное давление и отдохнуть в прохладе.