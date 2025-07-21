Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи о мерах безопасности в жару

Как прозвучало на совещании, метеорологи прогнозируют сухую жаркую погоду с периодическим усилением ветра до конца лета. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и дополнительные меры обеспечения пожарной безопасности.
«В этой связи профильным органам исполнительной власти Волгоградской области во взаимодействии с территориальными управлениями соответствующих федеральных служб, с главами муниципальных образований необходимо держать на ежедневном контроле реализацию основных, дополнительных и профилактических мер в сфере охраны здоровья людей, обеспечения энерго- и пожарной безопасности», — поставил задачу Андрей Бочаров.
Он напомнил, что такая погода опасна для маленьких детей, пожилых людей и людей с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Глава региона призвал их и всех жителей области ограничить время пребывания на открытом воздухе и соблюдать питьевой режим.
Кроме того, Андрей Бочаров поручил скорректировать режим пребывания детей в дошкольных учреждениях, в оздоровительных лагерях с минимизацией их нахождения под открытым солнцем, с сокращением физических нагрузок и с усилением работы медицинских служб. Учреждения здравоохранения, образования, а также социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей должны обеспечить усиленный питьевой режим, а предприятия торговли и аптеки на территории области — активизировать работу пунктов здоровья для людей старшего возраста, где бы они имели возможность измерить артериальное давление и отдохнуть в прохладе.
По поручению главы региона в населенных пунктах власти должны обеспечить бесперебойную работу фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков и пролив водой участков улично-дорожной сети, имеющих большую транспортную нагрузку.