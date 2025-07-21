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Стояногло: санкции Санду против оппозиции обернутся голосами против власти

Запрет на въезд в Румынию мэру Кишинёва Иону Чебану — инициатива молдавских властей, которая на выборах приведёт к голосованию против правящей партии, заявил экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло.

По его словам, запрет, наложенный на Чебана, является результатом действий президента Майи Санду и её Партии действия и солидарности. Стояногло подчеркнул, что это не инициатива Румынии или ЕС, а политическое решение внутри Молдавии.

«Это прямое следствие инициативы молдавских властей, которые не видят других, цивилизованных способов ведения избирательной кампании и политической борьбы», — цитирует его ТАСС.

Стояногло выразил уверенность, что такие меры приведут к росту поддержки блока «Альтернатива», одним из лидеров которого является Чебан.

Ранее в Кишинёве прошёл протест с гробами против участия в конфликте на Украине.

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