Стояногло: санкции Санду против оппозиции обернутся голосами против власти

По его словам, запрет, наложенный на Чебана, является результатом действий президента Майи Санду и её Партии действия и солидарности. Стояногло подчеркнул, что это не инициатива Румынии или ЕС, а политическое решение внутри Молдавии.
«Это прямое следствие инициативы молдавских властей, которые не видят других, цивилизованных способов ведения избирательной кампании и политической борьбы», — цитирует его ТАСС.
Стояногло выразил уверенность, что такие меры приведут к росту поддержки блока «Альтернатива», одним из лидеров которого является Чебан.
Ранее в Кишинёве прошёл протест с гробами против участия в конфликте на Украине.