WT: Трамп проиграл 75% федеральных дел, в которых оспариваются его указы

Президент США сумел, по свидетельству издания, «укротить Конгресс США, в значительной степени усмирил бюрократию в стремлении реализовать свою энергичную программу, однако федеральные судьи решили ему не уступать».
За шесть месяцев пребывания у власти администрация во главе с Трампом столкнулась как минимум с 500 исками, оспаривающими действия президента, или почти с четырьмя ежедневно. И в трех четвертях случаях судьи выносили, по данным WT, решения против позиции американского лидера. Значительная часть из них была связана с рассмотрением дел иностранных студентов из-за нарушений в их документах, затрагивающих иммиграционное и криминальное прошлое.
Суды рассматривали в последние полгода «невероятное количество дел», включая «беспримерные иммиграционные баталии и новаторские вопросы о пределах президентских полномочий при увольнении федеральных служащих или реструктуризации госучреждений». «Это, конечно, отражение непостижимого размаха и темпа действий Трампа, и его агрессивная программа подкреплена новыми юридическими аргументами, которые сбивают судей с толку», — говорится в публикации.
По словам бывшего генерального прокурора штата Вирджиния Кена Куччинелли, судьям «очень не нравится нетрадиционный подход Дональда Трампа».
«Судебное сопротивление» выходит за рамки партийной принадлежности, и только судьи, назначенные Трампом, выносят вердикты в пользу президента — в почти 70% случаях, выявила WT.