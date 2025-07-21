Россия, Китай и Иран обсудят иранскую ядерную программу 22 июля в Тегеране

«Завтра в Тегеране состоится трехсторонняя встреча между Ираном, Китаем и Россией, одной из главных тем которой станет обсуждение ядерной проблемы, в частности вопроса о возвращении санкций», — сказал Эсмаил Багаи журналистам.
20 июня в Женеве прошли последние переговоры Ирана со странами Европы. 16 июля США, Великобритания, Франция и Германия установили дедлайн возобновления переговоров с США по ядерной сделке на конец августа. В случае отказа Ирана от таких условий европейские страны обещают возобновить санкции Совета Безопасности ООН, снятые в 2015 году в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
Соглашение предусматривает механизм snapback, то есть восстановление всех санкций СБ ООН в случае отказа Ирана от переговоров. Такой возможностью страны «евротройки» могут воспользоваться до 18 октября.