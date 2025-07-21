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Россия, Китай и Иран обсудят иранскую ядерную программу 22 июля в Тегеране

22 июля представители России, Ирана и Китая встретятся в Тегеране для обсуждения ядерной программы исламской республики. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи. По его словам, внимание будет уделено в том числе угрозам «евротройки» активировать механизм snapback, подразумевающий возвращение санкций Совбеза ООН.

Источник: AP 2024

«Завтра в Тегеране состоится трехсторонняя встреча между Ираном, Китаем и Россией, одной из главных тем которой станет обсуждение ядерной проблемы, в частности вопроса о возвращении санкций», — сказал Эсмаил Багаи журналистам.

20 июня в Женеве прошли последние переговоры Ирана со странами Европы. 16 июля США, Великобритания, Франция и Германия установили дедлайн возобновления переговоров с США по ядерной сделке на конец августа. В случае отказа Ирана от таких условий европейские страны обещают возобновить санкции Совета Безопасности ООН, снятые в 2015 году в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Соглашение предусматривает механизм snapback, то есть восстановление всех санкций СБ ООН в случае отказа Ирана от переговоров. Такой возможностью страны «евротройки» могут воспользоваться до 18 октября.

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