Россия, Китай и Иран обсудят иранскую ядерную программу 22 июля в Тегеране

20 июня в Женеве прошли последние переговоры Ирана со странами Европы. 16 июля США, Великобритания, Франция и Германия установили дедлайн возобновления переговоров с США по ядерной сделке на конец августа. В случае отказа Ирана от таких условий европейские страны обещают возобновить санкции Совета Безопасности ООН, снятые в 2015 году в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.