Космос и авиастроение: Лукашенко назвал приоритеты сотрудничества с Самарой

«Космос, ракетостроение, авиастроение — вот то, что нас очень интересует в Самаре. Потому что космос есть космос, и авиастроение, и ракетостроение у вас на высочайшем уровне. По космосу мы впристежку работаем с Российской Редерацией, по созданию искусственных спутников, чипов… У нас предприятия эти сохранены — “Интеграл”, “БелОМО”, и другие, которые делают оборудования для производства этих чипов», — сказал Лукашенко.