Космос и авиастроение: Лукашенко назвал приоритеты сотрудничества с Самарой

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Беларусь и Самарская область России могли бы успешно развивать сотрудничество в области авиастроения и космоса, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.
«Космос, ракетостроение, авиастроение — вот то, что нас очень интересует в Самаре. Потому что космос есть космос, и авиастроение, и ракетостроение у вас на высочайшем уровне. По космосу мы впристежку работаем с Российской Редерацией, по созданию искусственных спутников, чипов… У нас предприятия эти сохранены — “Интеграл”, “БелОМО”, и другие, которые делают оборудования для производства этих чипов», — сказал Лукашенко.
По его словам, Беларусь готова предоставить все свои компетенции, которые заинтересуют Самарскую область.
«В тоже время нам интересен ваш опыт в авиастроении и самолетостроении», — сказал он, обращаясь к губернатору.
Самолет «Освей»
Белорусский лидер отметил, что благодаря президенту России Владимиру Путину две страны хорошо продвинули свое сотрудничество в области самолетострония.
«Это и самолет “Освей”, который мы создадим обязательно. Мы выполним свои обязательства: малые и средние самолеты, которые нужны до России, для такой огромной территории», — сказал он.
«Освей» создается в рамках программы импортозамещения. Проект был начат в России на Уральском заводе гражданской авиации по заказу Минпромторга РФ несколько лет назад. Однако затем было принято решение привлечь белорусскую сторону.
В 2024 году страны подписали все необходимые документы по участию республики в финансировании опытно-конструкторских работ.
«Освей» рассчитан на перевозку 19 пассажиров и предназначен для авиаперевозок на местных и региональных воздушных линиях. Эксплуатация самолета возможна как в пассажирском, грузовом, так и грузопассажирском варианте.
Планируется, что серийное производство самолета «Освей» начнется в 2028 году.