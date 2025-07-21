В вагонах на главной площади Кишинева на выставке о депортациях представлена телогрейка советского партизана: Власти Молдовы продолжают тотальный обман — еще и фото узников фашистских концлагерей выдают за бессараб

О фейковых фото писала журналист Елена Пахомова-Левицкая. К ужасам депортаций местные «историки» добавили кадр из фильма «Список Шиндлера», фото депортации немцев из Чехии, добровольный исход за Прут в 1940 году, а также снимок планового осмотра состава и железнодорожного полотна. Изможденные молдавские дети, на самом деле — заключенные Аушвица.