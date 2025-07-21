Власти Молдовы использовали музейный бушлат партизана, героя Великой Отечественной, в вагонной инсталляции на тему «зверств тоталитарного коммунистического режима».
Фуфайка партизана — это лишь фрагмент лживой постановки властей. Фото: soldat_pobedi.
«Среди немногочисленных предметов, якобы повествующих о “зверствах преступного тоталитарного коммунистического режима” выставлена стёганая телогрейка», — сообщил Алексей Петрович @soldat_pobedi.
"Судя по всему, этот ватник должен воссоздать образ угнетённого депортированного молдаванина, сосланного в Сибирь.
Но оказалось, что принадлежала телогрейка бойцу партизанского отряда имени Дзержинского Иллариону Ивановичу Коржеуц и была передана для музейной экспозиции в 1959 году.
В этом ватнике молдаванин Илларион Коржеуц бил фашистских оккупантов на территории Каларашского района в годы Великой Отечественной войны. Вряд ли герой мог себе представить, что его личные вещи будут использованы для музея «оккупации» советской".
Ранее глава Национального Комитета «Победа» Алексей Петрович сообщал, что. Фотографии из Освенцима и Бухенвальда выдаются за «ужасы советских репрессий». Например, фотографии из немецких концлагерей выдают за «преступления коммунизма», или депортации евреев во время Холокоста выдают за депортации молдаван.
О фейковых фото писала журналист Елена Пахомова-Левицкая. К ужасам депортаций местные «историки» добавили кадр из фильма «Список Шиндлера», фото депортации немцев из Чехии, добровольный исход за Прут в 1940 году, а также снимок планового осмотра состава и железнодорожного полотна. Изможденные молдавские дети, на самом деле — заключенные Аушвица.
Примеры исторического подлога. Фото: соцсети.
Так что фуфайка партизана — это лишь фрагмент лживой постановки властей.
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