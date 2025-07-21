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Лукашенко заявил о расширении дипломатического присутствия Беларуси

Лукашенко сказал, что Беларусь расширяет дипломатическое присутствие.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 21 июля, на встрече с губернатором Самарской области России Вячеславом Федорищевым заявил о расширении дипломатического присутствия Беларуси, пишет БелТА.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что Беларусь намерена переориентировать свое дипломатическое присутствие с западных стран на те государства, которые хотят развивать сотрудничество.

Глава государства уточнил, что в первую очередь речь идет про Россию, в которой повышается уровень дипломатических представительств, открываются новые.

— В мире достаточно государств, которые с удовольствием с нами сотрудничают, — заявил президент Беларуси.

Тем временем власти Бреста сказали жителям сообщить о странном запахе в МЧС: «Не поддаваться панике!».

Ранее «Горремавтодор» высказался о подтоплениях в одних и тех же местах Минска.

Кроме того, белорусский певец Александр Солодуха рассказал о новой шикарной машине, которую подарил жене: «Скидка была 10500 рублей».

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