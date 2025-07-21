Патриарх Кирилл вручил Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени

Уточняется, что награда относится к одним из самых редких орденов, которые присуждает Русская православная церковь. Награду получают главы государств и правительств, государственные и общественные деятели за вклад в межрелигиозное сотрудничество, а также в укрепление мира и дружбы между народами.
Ранее патриарх Кирилл прибыл в Казань для проведения литургии по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери. В аэропорту столицы Татарстана его встретил Рустам Минниханов.
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