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Нижегородцы продолжают жаловаться губернатору на отсутствие интернета

Уже месяца жители Нижегородской области выражают недовольство качеством мобильного интернета.

Об этом можно судить по отзывам, оставленным под публикацией губернатора Глеба Никитина в социальной сети «ВКонтакте».

Как следует из комментариев пользователей, проживающих в Заречной части Нижнего Новгорода, проблема с доступом к мобильному интернету сохраняется.

— Целый месяц без стабильного мобильного интернета и возможности нормально связаться! Это просто невыносимо! Мы полностью оплачиваем тариф, но не можем им воспользоваться! […] Сочувствую тем, чья работа зависит от мобильной связи и интернета. Как им теперь быть?

— Отсутствие мобильного интернета создает трудности в повседневной жизни, например, при оплате покупок, использовании банковских приложений и общении. В сельской местности, где проводной интернет недоступен, отключение мобильной связи лишает людей доступа к важным услугам.

— Почти 300 тысяч жителей Автозаводского района остались без мобильного интернета, а дроны продолжают летать. Что с вашей безопасностью? Может, нам еще что-нибудь отключить?

— Это не временные перебои! Мобильный интернет полностью отсутствует уже больше трех недель! При этом с меня требуют полную оплату тарифа! В городе, по вашей информации, есть точки Wi-Fi, но я их не нашел!

Напомним, что сбой в работе мобильного интернета в Заречной части города произошел в июне. Власти объяснили это усилением мер безопасности в связи с угрозой атак беспилотников и опубликовали карту точек доступа Wi-Fi, спустя несколько дней после инцидента.