Нижегородцы продолжают жаловаться губернатору на отсутствие интернета

— Целый месяц без стабильного мобильного интернета и возможности нормально связаться! Это просто невыносимо! Мы полностью оплачиваем тариф, но не можем им воспользоваться! […] Сочувствую тем, чья работа зависит от мобильной связи и интернета. Как им теперь быть?