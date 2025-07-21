СМИ: Южная Корея прекратила вещание пропагандистских программ против КНДР

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён с момента своего вступления в должность продолжает настаивать на активных действиях, направленных на налаживание отношений с КНДР. Ранее он призвал общественные объединения прекратить распространение антисеверокорейских листовок. В июне Южная Корея и КНДР приостановили вещание военной пропаганды по громкоговорителям вдоль своих границ, а в среду южнокорейские власти репатриировали шестерых гражданах КНДР, которые были спасены ими в море в 2025 году.