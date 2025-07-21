«Запад не хочет сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь». Лукашенко заявил, что Беларусь забрала с Запада свои дипломатические представительства

— МИДу поставлена задача, чтобы мы посмотрели, может, где-то вместо консульств мы представительства посольства образовывали, поднимали на более высокий уровень наше сотрудничество. Ну и тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток, — заявил глава государства.