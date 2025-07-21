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«Запад не хочет сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь». Лукашенко заявил, что Беларусь забрала с Запада свои дипломатические представительства

Лукашенко: Беларусь не станет ломиться в закрытую дверь Запада.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Самарской области России Вячеславом Федорищевым, которая проходит 21 июля во Дворце Независимости, заявил, что Беларусь не станет ломиться в закрытую дверь Запада. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

— С Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства. Ну если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь, — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Беларусь будет расширять свое присутствие там, где ее хотят видеть. Он добавил, что прежде всего речь идет о России.

— МИДу поставлена задача, чтобы мы посмотрели, может, где-то вместо консульств мы представительства посольства образовывали, поднимали на более высокий уровень наше сотрудничество. Ну и тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток, — заявил глава государства.

Тем временем МИД сообщил про возращение в Беларусь мальчика, которого намеревались скрыть в Караганде: «В связи с трагическими событиями ребенок остался сиротой».

Ранее «Горремавтодор» высказался о подтоплениях в одних и тех же местах Минска.

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