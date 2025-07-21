Песков назвал диаметрально противоположными меморандумы России и Украины

Первый раздел документа содержит «основные параметры окончательного урегулирования». Второй раздел, посвященный условиям прекращения огня, содержит два варианта развития событий. В нем, в частности одним из условий значится амнистия со стороны Киева «политзаключенных» и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. Третий раздел устанавливает последовательность шагов и сроки их осуществления.