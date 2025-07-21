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Песков назвал диаметрально противоположными меморандумы России и Украины

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Переговорные группы Москвы и Киева по украинскому урегулированию ждет большая дипломатическая работа, так как меморандумы двух стран диаметрально противоположны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа», — подчеркнул Песков.

Меморандум российской стороны по урегулированию, переданный украинской делегации на переговорах в Стамбуле, подразумевает нейтралитет Украины и запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории.

Первый раздел документа содержит «основные параметры окончательного урегулирования». Второй раздел, посвященный условиям прекращения огня, содержит два варианта развития событий. В нем, в частности одним из условий значится амнистия со стороны Киева «политзаключенных» и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. Третий раздел устанавливает последовательность шагов и сроки их осуществления.

Ранее источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил ТАСС, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе. Другой источник ТАСС рассказал, что «дат пока нет, будет согласовано».

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