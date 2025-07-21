Мэр Кишинева подаст в суд на МИД Румынии: подробности

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Мэр молдавской столицы Ион Чебан заявил, что подаст в суд на Министерство иностранных дел Румынии, чтобы оспорить запрет на въезд в эту страну.
«Вместе со своими коллегами я обращусь в суд против Министерства иностранных дел Румынии в связи с галлюцинаторными заявлениями, в которых я фигурирую. Они не соответствуют действительности и нарушают все протокольные и дипломатические правила», — заявил Чебан на оперативном заседании муниципальных служб.
Напомним, 9 июля мэру Кишинева, одному из лидеров блока «Альтернатива» Иону Чебану запрещен въезд на территорию Румынии и стран Шенгена, информацию подтвердили в румынском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что мера принята «по соображениям национальной безопасности». Ранее политик прямо заявлял о своей приверженности проевропейскому курсу, он является также одним из 12 подписантов пакта «За Европу». Кроме того, Чебан поддержал идею проведения в минувшем году еврореферендума.
Позже в телеэфире министр иностранных дел Румынии Оана Цою объявила, что решение в отношении Чебана МИД принято в связи с некими «долгосрочным документированием» его «сложных связей с представителями России». При этом министр настаивает, что решение принималось не руководимым ею министерством, однако заявила, что МИД Румынии является «важным партнёром в процессе» запрета.
В блоке «Альтернатива» заявили, что санкции в отношении Чебана приняты «по заказу властей Республики Молдова».