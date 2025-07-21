Мэр Кишинева подаст в суд на МИД Румынии: подробности

Позже в телеэфире министр иностранных дел Румынии Оана Цою объявила, что решение в отношении Чебана МИД принято в связи с некими «долгосрочным документированием» его «сложных связей с представителями России». При этом министр настаивает, что решение принималось не руководимым ею министерством, однако заявила, что МИД Румынии является «важным партнёром в процессе» запрета.