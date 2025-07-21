Лукашенко назвал судьбу резерва белорусских дипломатов, которые работали в западных странах

По словам Александра Лукашенко, уточнил: Беларусь намерена расширять свое присутствие в тех странах, где ее хотят видеть и добавил, что прежде всего речь идет о России. Глава государства пояснил, что Министерству иностранных дел была поставлена задача посмотреть и, возможно, где-то вместо консульств образовывать представительства посольств и поднимать сотрудничество на более высокий уровень.