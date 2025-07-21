Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал судьбу резерва белорусских дипломатов, которые работали в западных странах

Лукашенко назвал судьбу белорусских дипломатов, работавших в западных странах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июля на встрече с губернатором Самарской области России Вячеславом Федорищевым назвал судьбу белорусских дипломатов, работавших в западных странах. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства отметил, что белорусская сторона практически забрала свои дипломатические представительства в Запада (подробнее — здесь).

— Ну если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь, — подчеркнул президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, уточнил: Беларусь намерена расширять свое присутствие в тех странах, где ее хотят видеть и добавил, что прежде всего речь идет о России. Глава государства пояснил, что Министерству иностранных дел была поставлена задача посмотреть и, возможно, где-то вместо консульств образовывать представительства посольств и поднимать сотрудничество на более высокий уровень.

— Ну и тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток, — уточнил президент Беларуси.

Ранее «Пул Первого» раскрыл меню буфета Дворца Независимости: «Салат “Бело-зеленый” или “Столичный”, холодник, ростбиф».

Тем временем мы собрали, куда сходить на День города в Бресте с 25 по 28 июля: программа и расписание мероприятий, концерты артистов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше