Лукашенко назвал судьбу резерва белорусских дипломатов, которые работали в западных странах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июля на встрече с губернатором Самарской области России Вячеславом Федорищевым назвал судьбу белорусских дипломатов, работавших в западных странах. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства отметил, что белорусская сторона практически забрала свои дипломатические представительства в Запада (подробнее — здесь).
— Ну если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь, — подчеркнул президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, уточнил: Беларусь намерена расширять свое присутствие в тех странах, где ее хотят видеть и добавил, что прежде всего речь идет о России. Глава государства пояснил, что Министерству иностранных дел была поставлена задача посмотреть и, возможно, где-то вместо консульств образовывать представительства посольств и поднимать сотрудничество на более высокий уровень.
— Ну и тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток, — уточнил президент Беларуси.
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