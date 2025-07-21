Ильсур Метшин пообещал казанцам решить проблему с газовыми колонками

Проблема с газовыми водонагревательными колонками остается актуальной не только в Казани, но и по всей России. Как сообщил мэр города Ильсур Метшин на своем еженедельном совещании, решение этого вопроса будет встраиваться в существующие программы капремонта.
Сейчас устаревшие газовые колонки отключили в 53 многоквартирных домах — в зоне риска при этом находятся более двух тысяч домов.
Метшин отметил, что горожане нередко выражают справедливое недовольство. Однако мэр призвал учитывать вопросы безопасности. Использование устаревших газовых приборов при неисправной вентиляции может привести к отравлению угарным газом, поэтому их эксплуатация строго запрещена.
Напомним, в Казани для перевода части домов с газовыми колонками устаревшего типа на централизованное горячее водоснабжение потребуется 8 миллиардов рублей.