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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21 июля: главное

В понедельник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. В числе главных тем брифинга: обострение отношений РФ и Азербайджана, третий раунд переговоров с Украиной, возможная встреча Путина и Трампа в Пекине.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В отношениях Москвы и Баку настал сложный период.

Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

В РФ преследуются лишь те представители азербайджанской диаспоры, которые нарушают закон.

Если Азербайджан примет решение подать в суд на РФ, Москва будет ждать официальных вердиктов.

РФ важно, чтобы в Азербайджане уважали русских.

В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры — это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны, поэтому предстоит большая дипломатическая работа.

Есть наш проект меморандума. Есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

РФ выступает за проведение третьего раунда переговоров с Украиной, как только будет понимание по датам, Кремль сразу проинформирует.

С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине на сентябрьских мероприятиях в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией возможна.

Мы готовимся к поездке в Пекин. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда собирается. Если так случится, что он тоже там окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

21 июля Владимир Путин примет с докладом главу Удмуртской Республики Александра Бречалова.

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