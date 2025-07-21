Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21 июля: главное

В отношениях Москвы и Баку настал сложный период.
Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет.
В РФ преследуются лишь те представители азербайджанской диаспоры, которые нарушают закон.
Если Азербайджан примет решение подать в суд на РФ, Москва будет ждать официальных вердиктов.
РФ важно, чтобы в Азербайджане уважали русских.
В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры — это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением.
Меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны, поэтому предстоит большая дипломатическая работа.
Есть наш проект меморандума. Есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам.
РФ выступает за проведение третьего раунда переговоров с Украиной, как только будет понимание по датам, Кремль сразу проинформирует.
С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине на сентябрьских мероприятиях в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией возможна.
Мы готовимся к поездке в Пекин. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда собирается. Если так случится, что он тоже там окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи.
21 июля Владимир Путин примет с докладом главу Удмуртской Республики Александра Бречалова.