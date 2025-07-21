Назначен новый руководитель УОЗ Алматы

Свою карьеру он начал в 2003 году с должности медицинского брата, затем стал врачом-анестезиологом. В разные годы Пашимов руководил отделением реанимации и телемедицины, работал заместителем главного врача по организационно-методической работе и чрезвычайным ситуациям, а также возглавлял городскую поликлинику и областную клиническую больницу.