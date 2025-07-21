Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Hill: новый подход Трампа к конфликту на Украине может привести к затяжному конфликту

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после возвращения в Белый дом. После того как он не смог сделать это дипломатическим путем, разочарованный Трамп обратился к знакомым ему инструментам принуждения: угрозам, тактике давления и новому потоку современного оружия в Киев. К чему это может привести, объясняет колумнист The Hill Брахма Челлани.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Очередная «инициатива» Трампа дает Москве 50-дневный срок для прекращения боевых действий на Украине. В противном случае будут введены дополнительные санкции в отношении ключевых торговых партнеров России. Но, как и предыдущие попытки Трампа использовать грубое давление в качестве замены дипломатии, эта инициатива больше отражает нетерпение, чем стратегическую ясность, говорится в статье.

Спустя шесть месяцев после начала второго президентского срока усилия Трампа добиться мира на Украине с треском провалились.

Россия продолжает настаивать на своих «территориальных амбициях», а Украина, ободренная военной поддержкой Запада, не проявляет особого интереса к серьезным уступкам. Таким образом, Трамп рискует увязнуть во все более непроходимой трясине, считает Челлани.

По иронии судьбы президент, который обещал покончить с участием США в «вечных войнах», теперь усиленно толкает свою страну в одну из них. По мнению Челлани, новая стратегия Трампа по Украине имеет пугающее сходство с его политикой в отношении Тегерана: он пытался разбомбить Иран, чтобы заставить его подчиниться только для того, чтобы в конечном счете еще больше усилить враждебность и ослабить рычаги влияния США.

Максималистская тактика Трампа приведет к негативным последствиям на многих фронтах, предупреждает автор.

Наращивание поставок оружия Украине рискует продлить военные действия, укрепив веру Киева в то, что Вашингтон по-прежнему привержен военному решению, полагает Челлани. Жесткие санкции в отношении торговых партнеров России неизбежно спровоцируют столкновение США с Китаем, который ежегодно торгует с Россией почти на 250 млрд долларов. Введение ограничений в отношении Индии, в свою очередь, может «сломать» индо-тихоокеанскую стратегию США, направленную на поддержание стабильного баланса сил. Кроме того, «адские» санкции оттолкнут от США важнейшие «колеблющиеся» страны в глобальном соревновании с Китаем. Они уже опасаются одностороннего подхода США, и некоторые из них могут предпочесть Пекин Вашингтону.

К тому же карательные экономические меры, по мнению автора, не в состоянии изменить поведение государства, особенно когда на карту поставлены интересы национальной безопасности, как в случае с Россией на Украине.

А поток новейшего американского оружия на Украину повысит эффективность боевых действий лишь в краткосрочной перспективе, но не поможет преодолеть дипломатический тупик, убежден Челлани. Он считает, что конфликт на Украине можно урегулировать только усадив обе стороны за стол переговоров — с помощью убедительных стимулов и компромиссов, позволяющих «сохранить лицо».

Это потребует сотрудничества с международными партнерами, в том числе с влиятельными нейтральными государствами, такими как Индия и ОАЭ, которые могут выступить в качестве посредников. Это также потребует детального понимания внутриполитических ограничений России и проблем безопасности Украины. Все это непросто, отмечает автор, но у такого подхода больше шансов на успех, чем у стратегии Трампа, построенной на принуждении и сжатых сроках.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше