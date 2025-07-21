The Hill: новый подход Трампа к конфликту на Украине может привести к затяжному конфликту

Очередная «инициатива» Трампа дает Москве 50-дневный срок для прекращения боевых действий на Украине. В противном случае будут введены дополнительные санкции в отношении ключевых торговых партнеров России. Но, как и предыдущие попытки Трампа использовать грубое давление в качестве замены дипломатии, эта инициатива больше отражает нетерпение, чем стратегическую ясность, говорится в статье.
Россия продолжает настаивать на своих «территориальных амбициях», а Украина, ободренная военной поддержкой Запада, не проявляет особого интереса к серьезным уступкам. Таким образом, Трамп рискует увязнуть во все более непроходимой трясине, считает Челлани.
По иронии судьбы президент, который обещал покончить с участием США в «вечных войнах», теперь усиленно толкает свою страну в одну из них. По мнению Челлани, новая стратегия Трампа по Украине имеет пугающее сходство с его политикой в отношении Тегерана: он пытался разбомбить Иран, чтобы заставить его подчиниться только для того, чтобы в конечном счете еще больше усилить враждебность и ослабить рычаги влияния США.
Наращивание поставок оружия Украине рискует продлить военные действия, укрепив веру Киева в то, что Вашингтон по-прежнему привержен военному решению, полагает Челлани. Жесткие санкции в отношении торговых партнеров России неизбежно спровоцируют столкновение США с Китаем, который ежегодно торгует с Россией почти на 250 млрд долларов. Введение ограничений в отношении Индии, в свою очередь, может «сломать» индо-тихоокеанскую стратегию США, направленную на поддержание стабильного баланса сил. Кроме того, «адские» санкции оттолкнут от США важнейшие «колеблющиеся» страны в глобальном соревновании с Китаем. Они уже опасаются одностороннего подхода США, и некоторые из них могут предпочесть Пекин Вашингтону.
А поток новейшего американского оружия на Украину повысит эффективность боевых действий лишь в краткосрочной перспективе, но не поможет преодолеть дипломатический тупик, убежден Челлани. Он считает, что конфликт на Украине можно урегулировать только усадив обе стороны за стол переговоров — с помощью убедительных стимулов и компромиссов, позволяющих «сохранить лицо».
Это потребует сотрудничества с международными партнерами, в том числе с влиятельными нейтральными государствами, такими как Индия и ОАЭ, которые могут выступить в качестве посредников. Это также потребует детального понимания внутриполитических ограничений России и проблем безопасности Украины. Все это непросто, отмечает автор, но у такого подхода больше шансов на успех, чем у стратегии Трампа, построенной на принуждении и сжатых сроках.