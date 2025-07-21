The Hill: новый подход Трампа к конфликту на Украине может привести к затяжному конфликту

По иронии судьбы президент, который обещал покончить с участием США в «вечных войнах», теперь усиленно толкает свою страну в одну из них. По мнению Челлани, новая стратегия Трампа по Украине имеет пугающее сходство с его политикой в отношении Тегерана: он пытался разбомбить Иран, чтобы заставить его подчиниться только для того, чтобы в конечном счете еще больше усилить враждебность и ослабить рычаги влияния США.